Сколько стоят игрушки для ёлки: смотрим цены

В поисках игрушек мы отправились в три торговые точки с разной концепцией. Первым на очереди оказался магазин товаров для дома «ДомМаркет». Местный ассортимент порадовал своим разнообразием: тут вам и домики с машинками, и грибы с пончиками, и нарядные человечки со зверятами. Так, например, мишку в парадном мундире с барабаном можно приобрести за 899 рублей, а девочку в блестящем платье с куклой-щелкунчиком за 559 рублей. Удалось найти и наборы с классическими шарами: за 24 штуки просят 894 рубля.