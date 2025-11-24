Сколько стоят игрушки для ёлки: смотрим цены

Новый год не за горами, пора обновлять набор ёлочных игрушек. Какие интересные игрушки предлагают омские магазины, где дешевле, сколько стоит нарядить ёлочку «с нуля»?
Корреспондент Om1.ru Кристина Савиных прошлась по нескольким торговым точкам и изучила ассортимент. Для примера взяли дерево высотой 150 сантиметров, на которое нужно около 36 игрушек: верхушка, две светодиодные гирлянды, около 20 шаров и остаток в виде игрушек других форм.
В поисках игрушек мы отправились в три торговые точки с разной концепцией. Первым на очереди оказался магазин товаров для дома «ДомМаркет». Местный ассортимент порадовал своим разнообразием: тут вам и домики с машинками, и грибы с пончиками, и нарядные человечки со зверятами. Так, например, мишку в парадном мундире с барабаном можно приобрести за 899 рублей, а девочку в блестящем платье с куклой-щелкунчиком за 559 рублей. Удалось найти и наборы с классическими шарами: за 24 штуки просят 894 рубля.
Стоит добавить, что здесь представлены украшения не только из пластика. Среди блестящих снеговиков, снежинок и конфет можно разглядеть деревянные игрушки. Так, например, нам на глаза попались домики за 299 рублей. Выделяются на витрине и мягкие игрушки. Среди них мы обратили внимание на вязаных ангелочков за 349 рублей. В общей сложности, цена любых не стеклянных украшений (о них пойдёт речь ниже) варьируется от 150 до 899 рублей.
Как мы уже отметили ранее, внимание покупателя могут привлечь и классические стеклянные игрушки. Можно повыбирать между переливающимися животными, типичными новогодними предметами в духе ёлки или праздничного фонаря, а также шарами, расписанными вручную. Условная лягушка с цветами обойдётся в 700 рублей, а на шар с лошадью и снежинками придётся потратить 1 149 рублей.
Что касается подходящих гирлянд, то на них можно потратить от 399 до 999 рублей, а на верхушку можно выделить от 99 до 799 рублей. В итоге бюджетный набор для ёлки в «ДомМаркете» выйдет примерно в 8 тысяч рублей.
Следующим по списку стал гипермаркет «Ашан». Здесь все игрушки решили распределить по условным цветам: розовые и голубые, золотые и серебряные и так далее. Любителям выбирать единую цветовую гамму для ёлки очень зайдёт такая фишка.
Местный выбор, конечно, гораздо больше, чем в «ДомМаркете». Бросается в глаза огромное количество блестящих и матовых, расписных и однотонных шаров, которые можно купить в диапазоне от 99 до 169 рублей. Тут есть и множество фигурок в виде бантиков, снежинок и просто причудливых узоров. Животные, балерины, феи и другие сказочные персонажи — всё смешалось в доме Облонских, как говорится.
На каждый представленный оттенок есть игрушки из разных материалов: дерево, пластик и стекло. Стоимость украшений начинается от 27 рублей. Вот вам ещё примеры местных цен: украшение в виде десерта под стеклом за 290 рублей или варежка-дискошар за 149 рублей. По нашим наблюдениям, самая дорогая игрушка из всех обойдётся в 469 рублей.
Пройдёмся по местному выбору верхушек и гирлянд. Здесь можно взять разные вариации звёздочек (и одну сосульку) в диапазоне от 49 до 449 рублей. Огоньки для новогоднего дерева удастся приобрести в промежутке от 119 до 3 290 рублей. В итоге бюджетный набор для ёлки в «Ашане» выйдет примерно в 10 тысяч рублей.
Последним местом, куда мы зашли, стал строительный магазин «Лемана Про» рядом с Мегой. Как и в «Ашане», тут тоже решили поиграть с распределением игрушек по цветам. Пожалуй, именно здесь представлено наибольшее количество классических шаров по сравнению с другими точками из выборки. Например, есть наборы из 8 штук за 601 рубль с однотонными экземплярами среднего размера, а есть поменьше — наборы из 20 штук за 367 рублей.
Также нам показалось, что популярных игрушек в форме самой разной еды тут тоже представлено относительно немного по сравнению с «ДомМаркетом» или «Ашаном». Вот один из малочисленных представителей данной касты украшений — блестящий кексик за 250 рублей.
Впрочем, это не значит, что здесь вовсе отсутствуют какие-нибудь необычные экземпляры. Как вам, например, вот такие клоуны за 990 рублей? Или балерины в причудливых пачках за 550 рублей?
Что касается стоимости на украшения в целом, то в «Лемана Про» она колеблется от рекордных 25 рублей до таких же рекордных 1 990 рублей. Цена на гирлянды варьируются от 220 до 1790 рублей. Верхушки же можно купить в пределах от 25 до 295 рублей. В итоге бюджетный набор для ёлки в «Лемана Про» выйдет примерно в 10 тысяч рублей.
