Почему на похоронах Льва Толстого было много полиции

Власти, кажется, действительно опасались, что похороны Льва Толстого превратятся в масштабное действо с антиправительственными настроениями. Писатель, впрочем, и сам желал, чтобы после его смерти обошлись без пышных ритуалов. «Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу — как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпевания. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно, с отпеванием, но как можно подешевле и попроще», — написал он в дневнике еще в 1895 году.