В Казани благоустроено 80% дворов, требующих ремонта

В целом же за все шесть лет действия программы обновлено 2,7 тыс. дворовых территорий города. Это свыше 3,6 млн кв. метров асфальта и 30 тыс. новых парковочных мест для более чем 600 тыс. жителей Казани. На сегодняшний день благоустроено почти 80% дворов, требующих ремонта.