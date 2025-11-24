Странный объект над Рыбной деревней и повелитель времени с Ленинского: 7 событий, которые обсуждали в выходные

Над Рыбной деревней в небе заметили странный светящийся объект, а на Ленинском проспекте мужчина пытался украсть дорогие часы — о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В воскресенье, 23 ноября, очевидцы сняли на видео странный объект оранжевого цвета цилиндрической формы. По их словам, в тот вечер на небе не было ни облачка и увиденное вызывало вопросы.
2. В Калининграде росгвардейцы задержали 26-летнего мужчину, проникшего в ювелирный магазин на Ленинском проспекте. В ночь с субботы на воскресенье сработала сигнализация. Прибывший наряд обнаружил разбитую витрину и злоумышленника внутри. Он пытался похитить восемь янтарных изделий, преимущественно часы. В полиции мужчина заявил, что хотел остановить время. Молодой человек уже был судим за грабёж.
3. В Калининграде полицейские задержали 34-летнего местного жителя, у которого была узкая криминальная специализация. По данным следствия, он снял 17 ручек в подъездах на улицах Коммунальной, Банковской и Чернышевского. Семь из них мужчина успел продать, а вырученные деньги потратил. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
4. В Калининграде на Московском проспекте вечером в субботу, 22 ноября, столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. Травмы получила пассажирка микроавтобуса. Пострадавшую доставили в больницу.
5. В Светлогорском ФОКе появится новая машина для заливки льда. Оборудование, собранное в Татарстане, уже доставлено в регион паромом «Маршал Рокоссовский». Машину приобрели в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
6. В Багратионовске завершают работу над большим муралом на Красноармейской улице. Автором проекта стал калининградский граффитист Кирилл Гейнц, который оформляет пространство в цветочной стилистике.
7. Алексей Шемаров из Калининграда стал победителем Сурдлимпийских игр в греко-римской борьбе в категории до 130 кг. В финале он уверенно выиграл у соперника из Казахстана со счётом 9:0. Спортсмен завоевал золотую медаль.