Странный объект над Рыбной деревней и повелитель времени с Ленинского: 7 событий, которые обсуждали в выходные

2. В Калининграде росгвардейцы задержали 26-летнего мужчину, проникшего в ювелирный магазин на Ленинском проспекте. В ночь с субботы на воскресенье сработала сигнализация. Прибывший наряд обнаружил разбитую витрину и злоумышленника внутри. Он пытался похитить восемь янтарных изделий, преимущественно часы. В полиции мужчина заявил, что хотел остановить время. Молодой человек уже был судим за грабёж.