Долги нижегородских больниц сократились на 17 процентов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября, ФедералПресс. Нижегородским больницам удалось снизить кредиторскую задолженность на 17%. Тренд на уменьшение долгов медицинских учреждений сохранился даже несмотря на то, что летом традиционно было меньше обращений в поликлиники и стационары. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.