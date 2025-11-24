Ричмонд
Долги нижегородских больниц сократились на 17 процентов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября, ФедералПресс. Нижегородским больницам удалось снизить кредиторскую задолженность на 17%. Тренд на уменьшение долгов медицинских учреждений сохранился даже несмотря на то, что летом традиционно было меньше обращений в поликлиники и стационары. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Во многом это заслуга антикризисных команд медорганизаций, а также комиссии по мониторингу финансового состояния больниц и поликлиник, созданной приказом территориального фонда ОМС и минздрава Нижегородской области», — отметил эксперт.

По словам Никонова, руководители медучреждений делятся практиками снижения задолженности. Кроме того, в решении проблемы участвуют представители ТФОМС и минздрава.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что стала известна предварительная цена строительства онкоцентра в Нижнем Новгороде. Новое медучреждение войдет в состав «Города здоровья», объединив больницу им. Семашко и областной онкодиспансер.