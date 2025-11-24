Долги нижегородских больниц сократились на 17 процентов

«Во многом это заслуга антикризисных команд медорганизаций, а также комиссии по мониторингу финансового состояния больниц и поликлиник, созданной приказом территориального фонда ОМС и минздрава Нижегородской области», — отметил эксперт.
По словам Никонова, руководители медучреждений делятся практиками снижения задолженности. Кроме того, в решении проблемы участвуют представители ТФОМС и минздрава.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что стала известна предварительная цена строительства онкоцентра в Нижнем Новгороде. Новое медучреждение войдет в состав «Города здоровья», объединив больницу им. Семашко и областной онкодиспансер.