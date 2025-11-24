Иркутянину Сергею Микаеву передали медальоны-шевроны с бабром перед стартом на МКС

IrkutskMedia, 24 ноября. Старт космического корабля «Союз МС-28» состоится на космодроме Байконур 27 ноября в 17.27. В состав международного экипажа вошел уроженец Иркутска, первый бортинженер Сергей Микаев. По словам советникам мэра Инги Корочкиной, совместно с Иркутским планетарием иркутянину и командиру экипажа, Герою России Сергею Кудь-Сверчкову переданы талисманы: медальоны-шевроны с вышивкой в виде бабра и пожеланиями доброго пути, сообщили в пресс-службе администрации города.
Мэр Иркутска Руслан Болотов провел встречу с профессором ИГУ, директором Астрономической обсерватории ИГУ, членом Федерации космонавтики России, астрономом Сергеем Язевым. Они обсудили мероприятия по популяризации события. В день старта на МКС в школах и детсадах города пройдут лекции, посвященные землякам-космонавтам. Кроме того, планируется подключиться к прямой трансляции запуска с Байконура. Сейчас на электоронных экранах города воспроизводятся тематические ролики.
«Прибайкалье богато своей историей и людьми. Теперь мы займем второе место в стране по числу земляков-космонавтов, которые побывали на орбите. Важно рассказывать об их жизненном пути, достижениях в профессии детям. Возможно кто-то из ребят вдохновится примером этих людей и список иркутян-космонавтов пополнится в будущем», — отметил Руслан Болотов.
Сергей Микаев — пятый космонавт из Иркутской области, который будет работать на орбите. Ранее там побывали Борис Волынов, Александр Полещук, Дмитрий Кондратьев и Анатолий Иванишин.
«Мы постоянно находимся на связи с нашими космонавтами. Все они не раз бывали в Иркутске. Во время своих приездов с удовольствием встречаются с молодежью, рассказывают о своей работе, подготовке к полетам и о пребывании на орбите. Такие мероприятия становятся значимыми для наших мальчишек и девчонок. Ведь одно дело прочитать или посмотреть о космосе и совсем другое — лично пообщаться с теми, кто там побывал. Уверен, что и Сергей с удовольствием поделится своими впечатлениями, а если повезет, передаст землякам привет с орбиты», — рассказал Сергей Язев.
Космонавты будут находиться на борту МКС в течение 8 месяцев и вернутся на Землю в июле 2026 года. Кроме того, участникам экспедиции предстоит работа в открытом космосе.