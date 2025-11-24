Иркутянину Сергею Микаеву передали медальоны-шевроны с бабром перед стартом на МКС

«Мы постоянно находимся на связи с нашими космонавтами. Все они не раз бывали в Иркутске. Во время своих приездов с удовольствием встречаются с молодежью, рассказывают о своей работе, подготовке к полетам и о пребывании на орбите. Такие мероприятия становятся значимыми для наших мальчишек и девчонок. Ведь одно дело прочитать или посмотреть о космосе и совсем другое — лично пообщаться с теми, кто там побывал. Уверен, что и Сергей с удовольствием поделится своими впечатлениями, а если повезет, передаст землякам привет с орбиты», — рассказал Сергей Язев.