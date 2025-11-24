Кто там хотел гендерного равноправия: в Молдове в 2026 году повысится пенсионный возраст для женщин

Пенсионный возраст для женщин с 1 июля 2026 года составит 62 года. Он ежегодно повышается на полгода:
с 1 июля 2027 года составит 62 года и 6 месяцев,
с 1 июля 2028 года — 63 года.
Женщины, воспитавшие 5 и более детей, выходят на пенсию на 3 года раньше. С 1 июля 2026 года для них пенсионный возраст — 59 лет. Он также будет расти:
с 1 июля 2027 года — 59 лет и 6 месяцев,
с 1 июля 2028 года — 60 лет.
Для получения полной пенсии по возрасту необходим страховой стаж 34 года и для мужчин, и для женщин. Так же будет и в 2026 году. Этот показатель не меняется уже несколько лет.
Минимальный стаж для назначения пенсии — 15 лет. Если стаж от 15 до 34 лет, назначается неполная пенсия, пропорциональная количеству лет.
Если стаж менее 15 лет, гражданин при достижении пенсионного возраста не получает пенсию, а имеет право только на пособие пожилым лицам в размере половины минимальной пенсии.