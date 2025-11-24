Белорусские охотники объяснили выведение ряда животных из Красной книги

Стало известно, почему в Беларуси некоторых животных выводят из Красной книги. Об этом в Белорусском обществе охотников и рыболовов рассказали на СТВ.
Так, начальник управления охоты, рыболовства и туризма БООР Сергей Цебрук обратил внимание на то, что есть определенные виды, которые стали часто встречаться на территории Беларуси. Также и некоторых занесенных в Красную книгу птиц стало больше, чем охотничьих видов.
— Есть определенный перечень видов, которые в последующем можно было бы вывести в охотничьи, но над этим пока еще ведется работа, — прокомментировал он.
Здесь же охотник пояснил, что с волками в Беларуси проблем меньше всего так как их численность постоянно регулируется. Рыси и медведи, которые были в Красной книге, значительно расплодились и стали наносить ущерб охотничьим хозяйствам.
В частности, из-за рысей стала падать численность оленей, рябчиков, глухарей, зайцев. А в Гомельской области рыси напали на 20 ланей, которые были в вольере для расселения.
— Это было одним из ключевых факторов, когда мы стали выступать очень жестко с инициативой для того, чтобы все-таки эту численность хищника регулировать именно путем охоты, — подчеркнул Цебрук.
Норма для изъятия составляет не более 10% и выполняется при условии определенной плотности и определенных районов.
Также известно, что в 2025-м в БООР план на изъятие 26 особей медведя и 55 особей рыси. Рысей стреляют в четырех областях, а на медведя охотятся в семи районах Минской и Витебской областей.
Ранее сообщили, что цена охоты на медведя в Беларуси составляет 1000 рублей, а на рысь — 300 рублей.
