Пенсионеры Кубани получили цифровое удостоверение

Жители Кубани, достигшие пенсионного возраста, теперь вправе отказаться от постоянного ношения пластикового удостоверения пенсионера. Его полноценной цифровой альтернативой стал QR‑код, размещённый в личном кабинете на портале Госуслуг. В нём содержатся все сведения о статусе пенсионера и доступных льготах.

Новые пенсионеры получают QR‑код автоматически — он появляется в личном кабинете в течение 10 дней после оформления пенсии. Это существенно упрощает подтверждение статуса в повседневных ситуациях.

Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб подчеркнула: электронное удостоверение снижает бюрократические барьеры, облегчает доступ к льготам и социальной поддержке, а также минимизирует риск потери документа. При этом у пенсионеров сохраняется возможность оформить традиционное пластиковое удостоверение.