Пенсионеры Кубани получили цифровое удостоверение

Новые пенсионеры получают QR‑код автоматически — он появляется в личном кабинете в течение 10 дней после оформления пенсии. Это существенно упрощает подтверждение статуса в повседневных ситуациях.
Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб подчеркнула: электронное удостоверение снижает бюрократические барьеры, облегчает доступ к льготам и социальной поддержке, а также минимизирует риск потери документа. При этом у пенсионеров сохраняется возможность оформить традиционное пластиковое удостоверение.