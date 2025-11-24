Пенсионеры Кубани получили цифровое удостоверение

Жители Кубани, достигшие пенсионного возраста, теперь вправе отказаться от постоянного ношения пластикового удостоверения пенсионера. Его полноценной цифровой альтернативой стал QR‑код, размещённый в личном кабинете на портале Госуслуг. В нём содержатся все сведения о статусе пенсионера и доступных льготах.