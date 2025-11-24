В Севастополе предпринимателям расскажут о создании контента

Участники изучат основы создания эффективного контента в соцсетях и типичные ошибки, связанные с этим, рассмотрят примеры успешных брендов и компаний, работающих с аудиторией, и стратегии привлечения внимания. Также они узнают методы анализа аудитории платформы, основные принципы написания продающего текста, научатся использовать аналитику и инструменты продвижения и работать с отзывами и комментариями.