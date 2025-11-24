Ричмонд
В Севастополе предпринимателям расскажут о создании контента

Они узнают методы анализа аудитории и написания продающего текста.

Мастер-класс «Контент, который продает: как привлечь внимание в соцсетях» состоится 25 ноября в Севастополе в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городском фонде поддержки субъектов предпринимательства.

Участники изучат основы создания эффективного контента в соцсетях и типичные ошибки, связанные с этим, рассмотрят примеры успешных брендов и компаний, работающих с аудиторией, и стратегии привлечения внимания. Также они узнают методы анализа аудитории платформы, основные принципы написания продающего текста, научатся использовать аналитику и инструменты продвижения и работать с отзывами и комментариями.

Спикером выступит ведущий менеджер фото- и видеопродакшена курорта «Мрия» Никита Буркеев. Мероприятие пройдет 25 ноября с 10:00 до 13:00 в центре «Мой Бизнес» по адресу: г. Севастополь, пр‑т Октябрьской Революции, 42‑Б, корп. 6.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.