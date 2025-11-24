Ричмонд
Глава Ростовской области выразил соболезнования в связи со смертью Надежды Осяк

Юрий Слюсарь выразил соболезнования отцу Иоанну, детям, родным и близким матушки Надежды.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил соболезнования в связи со смертью Надежды Осяк — супруги священника Иоанна Осяка и матери-героини, воспитавшей 18 детей.

— Ушла из жизни Надежда Алексеевна Осяк. Мне посчастливилось знать ее лично. Мы виделись с Надеждой Алексеевной и ее огромной, дружной семьей в сентябре, когда я вручал ей орден «Мать-героиня». До сих пор помню то удивительное душевное тепло и мудрость, что исходили от этой женщины, — рассказал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Донской глава с глубоким уважением отметил подвиг материнства, а также добавил, что многодетная семья стала настоящим духовным оплотом для всего региона.

— Для нас Надежда Алексеевна — символ тихого, незаметного подвига, ежедневного труда и верности своим детям, своей вере, своему дому. Искренние соболезнования отцу Иоанну, детям, внукам, всем родным и близким. Светлая память матушке Надежде, — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, Надежда Осяк ушла из жизни 23 ноября. Прощание состоится 25 ноября в Троицком храме Ростова-на-Дону.

