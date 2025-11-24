Глава Ростовской области выразил соболезнования в связи со смертью Надежды Осяк

— Ушла из жизни Надежда Алексеевна Осяк. Мне посчастливилось знать ее лично. Мы виделись с Надеждой Алексеевной и ее огромной, дружной семьей в сентябре, когда я вручал ей орден «Мать-героиня». До сих пор помню то удивительное душевное тепло и мудрость, что исходили от этой женщины, — рассказал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.