Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани стартует зимний сезон проекта «Спорт у дома»

Впервые для казанцев организуют мастер-классы по катанию на коньках и другим зимним видам спорта.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице Татарстана в рамках проекта «Спорт у дома» стартует обновленная программа активностей. Впервые для горожан этой зимой будут организованы мастер-классы по катанию на коньках и лыжах, а также занятия по зимним активностям. Тренировки пройдут в парках и дворах города. Об этом на аппаратном совещании рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Исполтнительного комитета г. Казани Линар Гарипов.

Как отметил спикер, еще одним нововведением станут круглогодичные тренировки в крытых манежах, где организуют занятия по йоге, растяжке, бегу и другим направлениям. Как и прежде, записаться на тренировки можно будет в телеграм-канале проекта «Спорт у дома».

В зимний период продолжатся мероприятия Спартакиады «Чемпионы нашего двора». В программу соревнований войдут новые дисциплины: снежный волейбол, футбол, хоккей и лыжные гонки, в которых жители смогут побороться за звание лучших.

В новом году также стартует проект «Спортивные выходные», который даст возможность казанцам проводить выходные с пользой всей семьей на городских площадках.

Напомним, летний сезон проекта «Спорта у дома» охватил свыше 12 тысяч горожан, которые приняли участие в 550 тренировках на 45 локациях по 24 направлениям.