В Казани стартует зимний сезон проекта «Спорт у дома»

В столице Татарстана в рамках проекта «Спорт у дома» стартует обновленная программа активностей. Впервые для горожан этой зимой будут организованы мастер-классы по катанию на коньках и лыжах, а также занятия по зимним активностям. Тренировки пройдут в парках и дворах города. Об этом на аппаратном совещании рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Исполтнительного комитета г. Казани Линар Гарипов.
Как отметил спикер, еще одним нововведением станут круглогодичные тренировки в крытых манежах, где организуют занятия по йоге, растяжке, бегу и другим направлениям. Как и прежде, записаться на тренировки можно будет в телеграм-канале проекта «Спорт у дома».
В зимний период продолжатся мероприятия Спартакиады «Чемпионы нашего двора». В программу соревнований войдут новые дисциплины: снежный волейбол, футбол, хоккей и лыжные гонки, в которых жители смогут побороться за звание лучших.
В новом году также стартует проект «Спортивные выходные», который даст возможность казанцам проводить выходные с пользой всей семьей на городских площадках.
Напомним, летний сезон проекта «Спорта у дома» охватил свыше 12 тысяч горожан, которые приняли участие в 550 тренировках на 45 локациях по 24 направлениям.