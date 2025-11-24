В Казани стартует зимний сезон проекта «Спорт у дома»

В столице Татарстана в рамках проекта «Спорт у дома» стартует обновленная программа активностей. Впервые для горожан этой зимой будут организованы мастер-классы по катанию на коньках и лыжах, а также занятия по зимним активностям. Тренировки пройдут в парках и дворах города. Об этом на аппаратном совещании рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Исполтнительного комитета г. Казани Линар Гарипов.