Создано новое средство защиты икон от разрушения

Существующие средства оказались неэффективны при реставрации полотна, поэтому представители Третьяковской галереи обратились к исследователям. Они выделили линии микроорганизма и по итогам лабораторных экспериментов создали средство, которое обладает антисептическими свойствами и при этом не повреждает живописные материалы.