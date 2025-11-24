В Ташкенте идут рейды по грузовикам, загрязняющим дороги и воздух

Согласно статье 147 Кодекса об административных правонарушениях, за загрязнение дорожного покрытия, а также нарушение правил содержания дорог, предусмотрены штрафы:
для граждан — в размере двух базовых расчетных величин (824 тысячи сумов).
для должностных лиц компании-застройщика — в размере десяти базовых расчетных величин (4,1 млн сумов).
Напомним, что пункт 162 Правил дорожного движения гласит: перевозка грузов на открытых платформах автотранспортных средств допускается только при условии, что груз (за исключением горячего асфальта, крупногабаритных и тяжёлых грузов), будь то строительные материалы, сельскохозяйственная продукция, промышленные или пищевые товары, а также любые сыпучие грузы, должен быть обязательно накрыт брезентом или другим плотным материалом.
Кроме того, спецтехника и грузовики не имеет права выезжать со стройплощадок без обязательной обработки колёс водой. Несоблюдение этого требования приводит к распространению строительной грязи и пыли на городских дорогах.
Однако на практике далеко не все водители и компании соблюдают эти правила. Итог — пыль, мусор и грязь на городских улицах, а также частички строительных материалов, поднимающиеся в воздух. Всё это не только портит внешний вид города, но и негативно сказывается на качестве воздуха и здоровье жителей.
В УБДД подчёркивают, что рейды и проверки будут проводиться на постоянной основе. Водителям и компаниям, допускающим нарушения, грозят серьёзные штрафы и административные меры. Столичные власти призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила перевозки грузов и уважать окружающую среду.