В Ташкенте идут рейды по грузовикам, загрязняющим дороги и воздух

Vaib.uz (Узбекистан. 24 ноября). В столице проходят рейды по выявлению грузовых автомобилей, нарушающих правила перевозки сыпучих грузов и стройматериалов, об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения (УБДД). Основная цель — пресечь загрязнение городских улиц и воздуха, а также повысить ответственность водителей и компаний-застройщиков.

Источник: Vaib.Uz

Согласно статье 147 Кодекса об административных правонарушениях, за загрязнение дорожного покрытия, а также нарушение правил содержания дорог, предусмотрены штрафы:

для граждан — в размере двух базовых расчетных величин (824 тысячи сумов).

для должностных лиц компании-застройщика — в размере десяти базовых расчетных величин (4,1 млн сумов).

Напомним, что пункт 162 Правил дорожного движения гласит: перевозка грузов на открытых платформах автотранспортных средств допускается только при условии, что груз (за исключением горячего асфальта, крупногабаритных и тяжёлых грузов), будь то строительные материалы, сельскохозяйственная продукция, промышленные или пищевые товары, а также любые сыпучие грузы, должен быть обязательно накрыт брезентом или другим плотным материалом.

Кроме того, спецтехника и грузовики не имеет права выезжать со стройплощадок без обязательной обработки колёс водой. Несоблюдение этого требования приводит к распространению строительной грязи и пыли на городских дорогах.

Однако на практике далеко не все водители и компании соблюдают эти правила. Итог — пыль, мусор и грязь на городских улицах, а также частички строительных материалов, поднимающиеся в воздух. Всё это не только портит внешний вид города, но и негативно сказывается на качестве воздуха и здоровье жителей.

В УБДД подчёркивают, что рейды и проверки будут проводиться на постоянной основе. Водителям и компаниям, допускающим нарушения, грозят серьёзные штрафы и административные меры. Столичные власти призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила перевозки грузов и уважать окружающую среду.