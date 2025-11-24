В Ташкенте идут рейды по грузовикам, загрязняющим дороги и воздух

Однако на практике далеко не все водители и компании соблюдают эти правила. Итог — пыль, мусор и грязь на городских улицах, а также частички строительных материалов, поднимающиеся в воздух. Всё это не только портит внешний вид города, но и негативно сказывается на качестве воздуха и здоровье жителей.