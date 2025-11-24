Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае для девочек планируют запустить вакцинацию от ВПЧ

Пилотный проект по вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируется запустить в Красноярском крае в 2026 году.

Источник: Freepik

Соответствующие предложения будут включены в поправки к бюджету региона на ближайшую трехлетку.

Как пояснил председатель комитета по охране здоровья Заксобрания края Илья Зайцев, программа будет направлена на сохранение репродуктивного здоровья. Первоначально вакцинацию предложат девочкам в возрасте 9−12 лет с отягощенным анамнезом — тем, у кого в семье были случаи онкологии или имеются хронические воспалительные процессы.

«Для таких девочек современная вакцинация — не просто рекомендация, а реальный шанс предотвратить тяжелые последствия в будущем», — подчеркнул Зайцев.

Пилотный проект позволит отработать логистику, порядок вакцинации и информирование родителей. Это поможет создать модель, которую впоследствии можно будет масштабировать на весь край.

Важно, что в конце октября в России впервые начали производство собственной вакцины против ВПЧ. Первые партии препарата поступят в обращение в следующем году, что сделает программу более доступной.

Ранее красноярцам расскзаали, сколько в день можно съедать орехов кешью без вреда для здоровья.