В Красноярском крае для девочек планируют запустить вакцинацию от ВПЧ

Как пояснил председатель комитета по охране здоровья Заксобрания края Илья Зайцев, программа будет направлена на сохранение репродуктивного здоровья. Первоначально вакцинацию предложат девочкам в возрасте 9−12 лет с отягощенным анамнезом — тем, у кого в семье были случаи онкологии или имеются хронические воспалительные процессы.