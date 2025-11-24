В Красноярском крае для девочек планируют запустить вакцинацию от ВПЧ

Соответствующие предложения будут включены в поправки к бюджету региона на ближайшую трехлетку.
Как пояснил председатель комитета по охране здоровья Заксобрания края Илья Зайцев, программа будет направлена на сохранение репродуктивного здоровья. Первоначально вакцинацию предложат девочкам в возрасте 9−12 лет с отягощенным анамнезом — тем, у кого в семье были случаи онкологии или имеются хронические воспалительные процессы.
«Для таких девочек современная вакцинация — не просто рекомендация, а реальный шанс предотвратить тяжелые последствия в будущем», — подчеркнул Зайцев.
Пилотный проект позволит отработать логистику, порядок вакцинации и информирование родителей. Это поможет создать модель, которую впоследствии можно будет масштабировать на весь край.
Важно, что в конце октября в России впервые начали производство собственной вакцины против ВПЧ. Первые партии препарата поступят в обращение в следующем году, что сделает программу более доступной.
