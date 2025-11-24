Омский вице-губернатор переназначил областного замминистра здравоохранения

И.о губернатора Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении первым заместителем министра здравоохранения Омской области Андрея Сухарева. Контракт с ним подписан на один год, как и со всеми чинами областного правительства.
Сухарев работает первым замминистра с декабря 2020 года. До того он был главврачом городской ДКБ № 3. В ведомстве он курирует организацию и оказание медпомощи населению, лекарственное обеспечение, санитарно-эпидемиологическое благополучие, стратегию развития и реформирование здравоохранения.
Всего у областного министра Дмитрия Маркелова шесть заместителей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что переназначен замминистра природных ресурсов области Александр Володев.