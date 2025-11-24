Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский вице-губернатор переназначил областного замминистра здравоохранения

Первый заместитель министра здравоохранения Андрей Сухарев отработает по новому контракту еще год.

Источник: Комсомольская правда

И.о губернатора Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении первым заместителем министра здравоохранения Омской области Андрея Сухарева. Контракт с ним подписан на один год, как и со всеми чинами областного правительства.

Сухарев работает первым замминистра с декабря 2020 года. До того он был главврачом городской ДКБ № 3. В ведомстве он курирует организацию и оказание медпомощи населению, лекарственное обеспечение, санитарно-эпидемиологическое благополучие, стратегию развития и реформирование здравоохранения.

Всего у областного министра Дмитрия Маркелова шесть заместителей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что переназначен замминистра природных ресурсов области Александр Володев.