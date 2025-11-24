Омский вице-губернатор переназначил областного замминистра здравоохранения

Сухарев работает первым замминистра с декабря 2020 года. До того он был главврачом городской ДКБ № 3. В ведомстве он курирует организацию и оказание медпомощи населению, лекарственное обеспечение, санитарно-эпидемиологическое благополучие, стратегию развития и реформирование здравоохранения.