Двое уроженцев Братска могут принять участие в Олимпиаде-2026 в Италии

На трассе в итальянской Кортина-д’Ампеццо смогут выступить три саночницы и трое саночников. Среди них братчане Александр Горбацевич (сейчас выступает за Ленинградскую область) и Дарья Олесик (сейчас выступает за Московскую область). Кроме них в число допущенных к отборочным соревнованиям вошли Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова. Все спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
По сообщению Федерации санного спорта, спортсмены уже в Италии и знакомятся с будущей олимпийской трассой.
Нам удалось добиться допуска до турниров под эгидой FIL (Международной федерации санного спорта — ИА «ТК Город») шестерых спортсменов благодаря поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, лично Министра спорта РФ, председателя ОКР Михаила Владимировича Дегтярева. Мы прошли долгий и непростой путь, чтобы спустя почти четыре года вернуться на международные старты. Благодаря решению спортивного суда CAS у нас появилась возможность побороться за право выступить на Олимпиаде-2026, — говорится в сообщении Федерации санного спорта России.
Как напоминают федеральные СМИ, Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце октября этого года частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и шести российских спортсменов, которые обжаловали отстранение от международных соревнований. CAS постановил, что спортсмены могут выступать в нейтральном статусе.