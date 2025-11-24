Двое уроженцев Братска могут принять участие в Олимпиаде-2026 в Италии

На трассе в итальянской Кортина-д’Ампеццо смогут выступить три саночницы и трое саночников. Среди них братчане Александр Горбацевич (сейчас выступает за Ленинградскую область) и Дарья Олесик (сейчас выступает за Московскую область). Кроме них в число допущенных к отборочным соревнованиям вошли Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова. Все спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.