В чеченском городе Ачхой-Мартане прошел фестиваль семейных традиций

Фестиваль семейных традиций «Вместе дружнее» состоялся в городе Ачхой-Мартане Чеченской Республики по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
Участники смогли попробовать местные деликатесы, представленные многочисленными семьями. Хозяйки демонстрировали свое мастерство в приготовлении национальных блюд, таких как хингалш и жижиг-галнаш. Особое внимание участников привлекли интерактивные площадки, где взрослые и дети соревновались в перетягивании каната, стрельбе из лука и беге. Победителей конкурсов наградили сувенирами ручной работы.
Кроме того, организаторы провели выставку творческих работ. На ней были представлены уникальные изделия, отражающие национальные особенности и традиции чеченского народа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.