В Крыму учащиеся Романовского колледжа встретились с дизайнером интерьера

Учащиеся Романовского колледжа индустрии гостеприимства в Республике Крым встретились с дизайнером интерьера, декоратором и 3D-визуализатором Екатериной Зубенко. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в колледже.
Екатерина Зубенко поделилась со студентами своим опытом, рассказала о современных тенденциях в дизайне интерьера, а также дала практические советы по созданию гармоничного и функционального пространства. Учащиеся узнали о секретах декора, 3D-визуализации и возможностях для самореализации в сфере дизайна. В завершение мероприятия ребята получили ответы на профессиональные вопросы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.