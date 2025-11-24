Ричмонд
В Крыму учащиеся Романовского колледжа встретились с дизайнером интерьера

Они узнали о секретах декора и 3D-визуализации.

Учащиеся Романовского колледжа индустрии гостеприимства в Республике Крым встретились с дизайнером интерьера, декоратором и 3D-визуализатором Екатериной Зубенко. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в колледже.

Екатерина Зубенко поделилась со студентами своим опытом, рассказала о современных тенденциях в дизайне интерьера, а также дала практические советы по созданию гармоничного и функционального пространства. Учащиеся узнали о секретах декора, 3D-визуализации и возможностях для самореализации в сфере дизайна. В завершение мероприятия ребята получили ответы на профессиональные вопросы.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.