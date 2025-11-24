Ученики агротехклассов села Лутово Тульской области посетили мастер-классы

Учащиеся агротехнологических классов школы в селе Лутово Тульской области приняли участие в мастер-классах по применению лабораторно-химических методов. Проведение таких мероприятий соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве образования региона.
Занятия организовали педагоги Ефремовского химико-технологического техникума. Ребята провели анализ жесткости воды — важного параметра для оценки содержания солей. Ученики на практике освоили технику титрования и интерпретировали полученные результаты.
Кроме того, школьники научились определять концентрацию различных солей в воде. Не менее интересным оказался анализ кислотности молока, в процессе которого дети узнали, как кислотность влияет на качество и сохранность напитка.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.