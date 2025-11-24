В Волгоградской области гиды ознакомились с творчеством Владислава Коваля

Экскурсоводы и представители туркомпаний Волгоградской области ознакомились с творчеством известного местного художника Владислава Коваля. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
Экспозиция галереи включает более сотни произведений. Гости смогли оценить не только живопись, но и широкий спектр графических произведений: от афиш и плакатов до гербов, почтовых марок и эмблем. Особое внимание привлекли книжная графика, авторские шрифты, логотипы, товарные знаки, частные и муниципальные гербы и флаги, а также эксклюзивные коллекционные монеты, почтовые миниатюры и ювелирное искусство.
Экскурсия по творческой галерее Владислава Коваля стала полезным опытом для специалистов туристической отрасли. Полученная информация позволит обогатить региональный экскурсионный продукт новыми интересными фактами и расширить перечень объектов экскурсионного показа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.