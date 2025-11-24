Ричмонд
В Иркутске усилили работы по очистке улиц от снега

Работы проводятся на многих улицах города.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске усилили работы по очистке тротуаров. Об этом сообщили в мэрии.

Работы вручную проводятся на многих улицах города — Партизанской, Горной, Александра Невского, Марата, Пискунова, Красноярской и других. Во всех районах проводится обработка противогололедными материалами.

Механизированным способом приводили в порядок тротуары на Седова, Сухэ-Батора, Красного Восстания, Трилиссера, Лапина, Киевской, Фурье и других улиц.

Снег вывезли с Нижней Набережной, Напольной, Ширямова и других улиц. Провели уборку остановок на улицах Декабрьских Событий, Дзержинского, Радищева, Баррикад, Байкальской, Блюхера, Маршала Конева, в микрорайонах Зеленый и Юбилейный.

Разметание проезжих частей рабочие проводили в ночное время, чтобы не мешать транспорту.

Ранее сообщалось об открытии этнопарка в иркутском селе.