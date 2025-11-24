Астроном Сурдин не увидел аномалии в отклонении курса кометы 3I/ATLAS

Ученые проявляют повышенный интерес к загадочной комете 3I/ATLAS, которая, в частности, привлекает внимание «антихвостом», который направлен к Солнцу. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отвергло предположения о том, что объект может быть инопланетным кораблем, признав его кометой естественного происхождения, безопасным для Земли. Вместе с тем НАСА сообщило о проведении уникальной кампании по наблюдению за 3I/ATLAS, в которой задействованы больше десятка космических аппаратов.