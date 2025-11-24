В Севастополе расчистили русло реки Бельбек

«Работы шли на участке протяженностью почти в два километра от улицы Пирогова до улицы Локомотивной. Русло очистили от поваленных деревьев, древесно-кустарниковой растительности, донных отложений», — сообщил он.
В ходе работ задействовали гусеничные экскаваторы, а также мини-самосвалы, которые могут работать в стесненных условиях.
«Ручного труда, чтобы расчистить русла и снизить риск заторов, тоже потребовалось немало», — добавил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе полностью завершили расчистку русла реки Черная и ее притоков. Работы длились с весны и до сентября, общая протяженность очищенной территории составила 5,6 км.