В Севастополе расчистили русло реки Бельбек

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Почти два километра русла реки Бельбек очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Работы шли на участке протяженностью почти в два километра от улицы Пирогова до улицы Локомотивной. Русло очистили от поваленных деревьев, древесно-кустарниковой растительности, донных отложений», — сообщил он.

В ходе работ задействовали гусеничные экскаваторы, а также мини-самосвалы, которые могут работать в стесненных условиях.

«Ручного труда, чтобы расчистить русла и снизить риск заторов, тоже потребовалось немало», — добавил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе полностью завершили расчистку русла реки Черная и ее притоков. Работы длились с весны и до сентября, общая протяженность очищенной территории составила 5,6 км.