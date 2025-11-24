Инклюзивный бал и международный фестиваль — как в Казани пройдет Декада инвалидов

«Мы подошли к тому, что организуем летний отдых для детей с инвалидностью на базе отремонтированных муниципальных лагерей, что раньше было невозможно. А мероприятия в рамках декады — очередная возможность привлечь внимание всех жителей к проблемам людей с инвалидностью», — подчеркнул Денис Калинкин.