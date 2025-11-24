Инклюзивный бал и международный фестиваль — как в Казани пройдет Декада инвалидов

В столице Татарстана с 1 по 10 декабря пройдет ежегодная Декада инвалидов. В рамках декады в городе запланировано более 100 специальных мероприятий: концерты, фестивали, инклюзивный бал и другие события. Об этом на аппаратном совещании доложил заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов.
Комментируя тему, первый заместитель главы Казани Денис Калинкин отметил, что в городе построена инфраструктура для людей с ограниченными возможностями.
Во всех районах города открыты инклюзивные досуговые центры, где дети с ОВЗ развиваются и социализируются. Городской проект «Добрая Казань» помогает благотворительным фондам привлекать гранты для помощи инвалидам. Инклюзивные подходы обязательно учитываются при проектировании общественных пространств. Инклюзия широко внедрена в дошкольных учреждениях и школах.
«Мы подошли к тому, что организуем летний отдых для детей с инвалидностью на базе отремонтированных муниципальных лагерей, что раньше было невозможно. А мероприятия в рамках декады — очередная возможность привлечь внимание всех жителей к проблемам людей с инвалидностью», — подчеркнул Денис Калинкин.
В городе проживает более 84 тысяч инвалидов, среди которых более 6,5 тысяч — дети. В течение года с ними ведется непрерывная комплексная системная работа, в том числе с участием молодежных организаций и учреждений культуры.
«В рамках Декады мы традиционно организуем насыщенную программу мероприятий. Хочу выразить благодарность коллегам из администраций районов, структурных подразделений, общественных организаций, учебных заведений, бизнеса и СМИ, которые всегда с энтузиазмом участвуют в организации этих событий, предлагая новые, интересные форматы», — сказал Азат Абзалов.
В этом году к Декаде инвалидов запланировано более 100 различных мероприятий, в том числе крупные международные и республиканские проекты.
Так, 1 декабря состоится ежегодный республиканский конкурс-фестиваль для детей с ОВЗ «Слушая сердцем». Местом проведения станет детская музыкальная школа № 18 им. М. Музафарова.
XVIII Республиканский фестиваль художественного творчества «Возьмемся за руки друзья» проведут 2 декабря во Дворце культуры им. Саид-Галиева.
В международный День инвалидов, 3 декабря, пройдет целый ряд мероприятий на различных площадках города. Среди них — гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» и международный фестиваль «ЛУЧ — люди, умеющие чувствовать», который развернется во Дворце культуры железнодорожников. На участие в конкурсе «ЛУЧ» отправили более 1 тысячи заявок из 61 региона и трех рубежных стран.
Также в этот день в Казанской Ратуше выступит оркестр Центра современной музыки Софии Губайдуллиной.
5 декабря в Татарском государственном Академическом театра им. Г. Камала состоится традиционный IV Республиканский инклюзивный бал от театральной студии «Э-моция».
Кроме того, на протяжении всей Декады вход в музейный комплекс Казани будет бесплатным для инвалидов всех категорий.
Азат Абзалов отметил, что культурно-развлекательные программы для детей продолжались все лето. АНО «Добрая Казань» провела во всех инклюзивных центрах города 19 лагерных смен, которые посетили 400 детей.
В лагере «Восток» прошла первая стационарная смена для 60 детей с ментальными нарушениями, а в Высокогорском районе провели 6 смен выходного дня для 36 семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
«Декада инвалидов — это важное события, которое служит не только напоминанием о силе духа и стойкости людей с инвалидностью и ограниченными возможностями, но и возможностью для общества объединиться ради их поддержки» - заключил заместитель руководителя исполнительного комитета Казани.