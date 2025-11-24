В Липецкой области прошел форум по модернизации службы занятости

Межрегиональный форум по модернизации службы занятости состоялся 19−20 ноября в Липецкой области в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
Участниками мероприятия стали представители 17 регионов. В программу форума были включены выступления спикеров, обучающие семинары, посещение модернизированных центров занятости Липецка и Задонска и центра молодежной карьеры, где уже внедрены и используются новейшие эффективные методы работы. Приглашенными спикерами стали заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий и директор центра компетенций в сфере занятости «ВНИИ труда» Минтруда России Андрей Репников.
«В нашем регионе успешно функционируют инновационные кадровые центры. Приятно транслировать наш опыт модернизации сферы занятости, делиться им с коллегами из других регионов. Как всегда, в приоритете клиентоцентричность. Одними из основных направлений в работе остаются обучение, профориентация, а также помощь в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей», — отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.