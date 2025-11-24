В Липецкой области прошел форум по модернизации службы занятости

«В нашем регионе успешно функционируют инновационные кадровые центры. Приятно транслировать наш опыт модернизации сферы занятости, делиться им с коллегами из других регионов. Как всегда, в приоритете клиентоцентричность. Одними из основных направлений в работе остаются обучение, профориентация, а также помощь в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей», — отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.