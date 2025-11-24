Кубанские ученые научились получать антигены против инфекций животных

Инновационную платформу для получения бактериальных антигенов, необходимых для создания ветеринарных препаратов против инфекций сельскохозяйственных животных, разработали ученые Кубанского государственного аграрного университета. Работа велась по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Платформа основана на специальной конструкции, благодаря которой белок попадает напрямую в питательную жидкую среду. С помощью нее ученые уже получили частицы, которые являются ключевыми антигенами для создания отечественных средств профилактики эшерихиоза — одного из наиболее распространенных бактериальных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных. По оценке исследователей, применение такой платформы позволит сократить сроки получения новых антигенов примерно на треть и обеспечить технологическую независимость отрасли.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.