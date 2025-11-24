Кубанские ученые научились получать антигены против инфекций животных

Платформа основана на специальной конструкции, благодаря которой белок попадает напрямую в питательную жидкую среду. С помощью нее ученые уже получили частицы, которые являются ключевыми антигенами для создания отечественных средств профилактики эшерихиоза — одного из наиболее распространенных бактериальных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных. По оценке исследователей, применение такой платформы позволит сократить сроки получения новых антигенов примерно на треть и обеспечить технологическую независимость отрасли.