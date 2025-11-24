Более 270 ученых приняли участие в международном форсайте по ИИ

Участниками международного форсайта по искусственному интеллекту стали свыше 270 ученых, более 150 из них — иностранцы, сообщили в стратегическом агентстве поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР) со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер подвел итоги форсайта на Дне науки конференции AI Journey.
«Идет борьба не за отдельные технологии, а за то, кто соберет свою экосистему — свою “операционную систему” для будущего. Кто успеет, тот будет определять правила. Кто нет — становится зависимым от чужих решений. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому и форсайт, и вся наша работа — не про “догонялки”, а про формирование контура будущего, который базируется на конкретном научном фундаменте, принадлежащем всем, кто работал над ним», — сказал вице-премьер.
Он напомнил, что в прошлом году состоялся первый российский форсайт в сфере ИИ. Тогда были определены 10 перспективных направлений фундаментальных исследований. В 2025 году мероприятие проводилось в три этапа: экспертные сессии, глубинные интервью и подготовка итогового отчета.
«Работа шла весь год, в тесном контакте с исследовательскими центрами в сфере ИИ, академическими институтами и компаниями. Форсайт-сессии прошли в России и за рубежом: Марокко, ОАЭ, Сербия, Пакистан, Узбекистан, Беларусь, Индонезия, Армения, Куба. Это позволило калибровать наши приоритеты, учитывать особенности научных школ, формировать консенсус по задачам», — сказал Чернышенко.
Итоговый отчет Международного форсайта в сфере ИИ представили исследователи из России, Китая, Индии, Бразилии, Вьетнама и Сербии на пленарной дискуссии конференции «Путешествие в мир ИИ». Доклад планируется распространить среди иностранных партнеров, государств и направить в ООН от имени Международного альянса в сфере ИИ.
