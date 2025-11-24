Более 270 ученых приняли участие в международном форсайте по ИИ

«Идет борьба не за отдельные технологии, а за то, кто соберет свою экосистему — свою “операционную систему” для будущего. Кто успеет, тот будет определять правила. Кто нет — становится зависимым от чужих решений. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому и форсайт, и вся наша работа — не про “догонялки”, а про формирование контура будущего, который базируется на конкретном научном фундаменте, принадлежащем всем, кто работал над ним», — сказал вице-премьер.