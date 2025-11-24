Школьники из города Юрга посетили Кемеровский машиностроительный завод

Школьники города Юрга в Кузбассе посетили Кемеровский машиностроительный завод по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Участников экскурсии встретил главный инженер Игорь Желтков. Он рассказал, что предприятие начало свой путь с мастерских по ремонту горно-шахтного оборудования. Для гостей был организован просмотр фильма о рабочем процессе, раскрывающем секреты технологии производства изделий на предприятии.
Затем в цехах участники экскурсии увидели, как завод активно внедряет новые технологии и инновационное оборудование, стремясь обеспечить конкурентоспособность своей продукции на рынке. Ребята познакомились с принципами работы вентиляции шахт и пунктов переключения спасательных устройств.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.