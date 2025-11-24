В Башкирии прекратила работу электронная приёмная

В Башкирии с 24 ноября 2025 года «Электронная приёмная органов власти Республики Башкортостан» прекратила прием обращений граждан. Все обращения, поступившие до 23 ноября, будут рассмотрены, заявители получат по ним ответы. Также на портале сохраняется возможность авторизации в личном кабинете, просмотра ранее направленных обращений и ответов на них.