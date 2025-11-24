В Башкирии прекратила работу электронная приёмная

В Башкирии с 24 ноября 2025 года «Электронная приёмная органов власти Республики Башкортостан» прекратила прием обращений граждан. Все обращения, поступившие до 23 ноября, будут рассмотрены, заявители получат по ним ответы. Также на портале сохраняется возможность авторизации в личном кабинете, просмотра ранее направленных обращений и ответов на них.
Об этом сообщили в минцифры РБ, пояснив, что теперь все обращения следует писать в федеральной системе «Платформа обратной связи» портала Госуслуг. Она функционирует с 1 января 2024 года.
В минцифры РБ прокомментировали «Башинформу», что работа ПОС показала свою эффективность, поэтому решено закрыть региональный проект исходя из целей оптимизации бюджетных расходов, а также в связи с тем, что «Электронная приемная органов власти РБ» фактически дублировала федеральную систему.
Работа через через ПОС имеет преимущества: сокращенный срок рассмотрения обращений (до 10 дней) в большинстве случаев, удобное мобильное приложение, возможность направления обращений не только в региональные органы, но и в федеральные. Там есть функции отслеживания хода рассмотрения обращения и оценки предоставленного ответа.
Через ПОС можно направить обращения можно несколькими способами:
— на портале Госуслуг,
— через виджет «Решаем вместе» на любом официальном сайте органов власти, госоргана, муниципалитета, учреждения,
— в мобильном приложении «Решаем вместе».
Ранее в минцифры РБ рассказали о самых востребованных цифровых услугах.