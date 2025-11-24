Ричмонд
В Учалинском районе Башкирии пьяный водитель сбил насмерть пешехода

Пожилой пешеход погиб под колесами автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В селе Ахуново Учалинского района вечером проищошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась, по данным ГАИ, на улице Партизанской.

По информации ведомства, 46-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил пешехода, который передвигался по краю проезжей части. В результате столкновения 74-летний местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.

В ходе проверки было установлено, что водитель управлял авто в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование зафиксировало в выдыхаемом воздухе автомобилиста 1,396 мг/л алкоголя.

