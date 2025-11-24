Разработан прибор для контроля загрязнителей в автомобильном и авиатопливе

Чтобы ускорить разделение бензола, толуола и ксилолов, использовали особые колонки — поликапиллярные. Они представляют собой монолитную трубку из легкоплавкого стекла (диаметром 2−5 мм), внутри которой расположено большое количество тонких капилляров. Колонки ученые поместили в термостат для точного контроля и поддержания температуры в процессе анализа. Для избавления от ручных операций на устройство также установили специальные клапаны, которые управляются от блока управления. «Ускорение достигнуто за счет применения длинной и короткой поликапиллярных колонок, разделение на которых относят к быстрой или очень быстрой хроматографии», — подчеркивают авторы разработки.