Работающие при перебоях интернета сайты назвали в минцифры Ростовской области

В минцифры Ростовской области назвали сайты и сервисы, которые вошли в «белые списки» и должны работать без ограничений во время перебоев мобильного интернета.
Первоначально в перечень включили несколько десятков площадок. Среди них были популярные соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы и онлайн-магазины, видеосервисы, а также личные кабинеты операторов связи. Также обеспечили доступ к порталу Госуслуг.
Позже список расширили. В него вошли сайты государственных ведомств, Почты России, РЖД, навигатор 2ГИС, популярный сервис с прогнозом погоды Gismeteo и ряд средств массовой информации, включая издание «Комсомольская правда».
Операторы связи уже выполнили все необходимые технические настройки. Перечень формируется на основе востребованности интернет-ресурсов, а также по предложениям органов власти. В будущем список планируют пополнять.
