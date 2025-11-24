Ричмонд
Работающие при перебоях интернета сайты назвали в минцифры Ростовской области

Ряд сайтов будут доступны жителям Дона даже во время перебоев с мобильным интернетом.

Источник: Комсомольская правда

В минцифры Ростовской области назвали сайты и сервисы, которые вошли в «белые списки» и должны работать без ограничений во время перебоев мобильного интернета.

Первоначально в перечень включили несколько десятков площадок. Среди них были популярные соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы и онлайн-магазины, видеосервисы, а также личные кабинеты операторов связи. Также обеспечили доступ к порталу Госуслуг.

Позже список расширили. В него вошли сайты государственных ведомств, Почты России, РЖД, навигатор 2ГИС, популярный сервис с прогнозом погоды Gismeteo и ряд средств массовой информации, включая издание «Комсомольская правда».

Операторы связи уже выполнили все необходимые технические настройки. Перечень формируется на основе востребованности интернет-ресурсов, а также по предложениям органов власти. В будущем список планируют пополнять.

