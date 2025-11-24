В забайкальском селе Нижний Цасучей обновили участок теплотрассы

Участок теплотрассы отремонтировали в селе Нижний Цасучей Забайкальского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона.
В ходе работ специалисты заменили трубы, лотки, теплоизоляцию, построили новые конденсаторы и обустроили колодцы. Теплотрасса сделана стандартно — это подающая теплоснабжение магистраль и холодное водоснабжение. Теперь надежным отоплением обеспечено, например, здание детско-юношеской спортивной школы.
«Теплотрасса надежная, потому что при ее капитальном ремонте применялись абсолютно новые материалы. Установлены трубы с антикоррозийной защитой, гидроизолированные лотки, что позволит снизить уровень влаги в теплотрассе и позволит продлить срок службы самого трубопровода. Она работает, как написано в учебниках по теплотехнике с практически нулевыми теплопотерями. Эта программа, в которую вошел район, дала большой толчок к развитию. Мы подключили дополнительные дома, в которых отсутствовало теплоснабжение и водоснабжение», — отметил генеральный директор ресурсоснабжающей организации «Оптимус» Станислав Полуэктов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.