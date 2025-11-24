В забайкальском селе Нижний Цасучей обновили участок теплотрассы

«Теплотрасса надежная, потому что при ее капитальном ремонте применялись абсолютно новые материалы. Установлены трубы с антикоррозийной защитой, гидроизолированные лотки, что позволит снизить уровень влаги в теплотрассе и позволит продлить срок службы самого трубопровода. Она работает, как написано в учебниках по теплотехнике с практически нулевыми теплопотерями. Эта программа, в которую вошел район, дала большой толчок к развитию. Мы подключили дополнительные дома, в которых отсутствовало теплоснабжение и водоснабжение», — отметил генеральный директор ресурсоснабжающей организации «Оптимус» Станислав Полуэктов.