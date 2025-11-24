«Я доволен пока, как играют, но есть к чему стремиться». Лукашенко высказался об игре ХК «Динамо-Минск»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, которая проходит во Дворце Независимости, оценил игру ХК «Динамо-Минск» в Континентальной хоккейной лиге, сказав, к чему надо стремиться. Подробности пишет БелТА.
Глава государства во время встречи обратил внимание на успехи хоккейного клуба «Локомотив», который стал обладателем Кубка Гагарина в 2025 году:
— Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать.
Александр Лукашенко заметил, что указанный хоккейный клуб практически не уступает НХЛ и он стал еще сильнее. Вместе с тем он оценил и игру ХК «Динамо-Минск», отметив:
— Я доволен пока, как играют минские «динамовцы». Но есть к чему стремиться, глядя на ваш «Локомотив».
Президент Беларуси, говоря про «Локомотив», добавил, что они большие молодцы, «это не для лести говорю».
— Все-таки «Динамо-Минск» — это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда, — уточнил глава государства.
Также мы писали, что хоккейной сборной Беларуси не дали возможность выступить на ЧМ-2026.