«Я доволен пока, как играют, но есть к чему стремиться». Лукашенко высказался об игре ХК «Динамо-Минск»

— Все-таки «Динамо-Минск» — это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда, — уточнил глава государства.