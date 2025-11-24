ТУСУР модернизирует стенд квантового распределения ключей для повышения качества обучения

«Командой разработчиков были проведены эксперименты, разработаны методические рекомендации по моделированию таких атак, как атака с ослеплением фотодетекторов и человек посередине. Реализованы протоколы BB84, B92, ГОКС и другие. [В настоящее время] идут работы, связанные с модернизацией проекта с точки зрения аппаратных комплектующих, что в будущем позволит имитировать дополнительные атаки и протоколы квантового распределения ключей», — приводятся в сообщении слова заместителя директора ЦК НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Антона Конева.