Созданы светящиеся нуклеиновые кислоты

Затем ученые задумались и о том, чтобы создать более сложную модификацию нуклеиновых кислот. Синтезировав такие производные, исследователи обнаружили, что они обладают рядом интересных свойств, в частности флуоресцируют. Способность к свечению при облучении светом определенной длины волны также можно использовать для генетических анализов, например по изменению флуоресценции в образце можно определять, есть или нет в нем определенная последовательность ДНК или РНК. «Такие исследования проводятся с использованием другого подхода. По сути, нужен будет только сам образец и зонды, уже не нужно отправлять материал в лабораторию, чтобы провести более сложное и затратное ПЦР-исследование, требующее специального оборудования и реактивов. Исследование можно провести прямо у постели больного», — приводит слова Ломзова издание.