Станцию «Новочеркасская» закрывали на вход из-за остановки эскалатора 24 ноября

Тем временем в сфере метростроения новые успехи. На прошлой неделе стало известно, что на станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии установили первые турникеты. Всего их будет семь. А еще там появилось несколько светильников, освещающих путь при спуске к поездам, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».