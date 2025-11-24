Ричмонд
Станцию «Новочеркасская» закрывали на вход из-за остановки эскалатора 24 ноября

Пассажиров оранжевой ветки предупредили об ограничениях.

Источник: Комсомольская правда

Днем 24 ноября вход на станцию «Новочеркасская» закрыли на вход. Об ограничениях в вестибюле на оранжевой ветке предупредили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

— Станцию закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Она работает только на выход, — уточнили в подземке.

Однако спустя всего несколько минут «Новочеркасская» снова заработала в привычном режиме. Серьезного столпотворения удалось избежать.

Тем временем в сфере метростроения новые успехи. На прошлой неделе стало известно, что на станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии установили первые турникеты. Всего их будет семь. А еще там появилось несколько светильников, освещающих путь при спуске к поездам, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».