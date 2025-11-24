В библиотеке поселка Черемисиново Курской области прошел литературный квест

Литературный квест «Так много тайн скрывает книга» состоялся 20 ноября в межпоселенческой библиотеке поселка Черемисиново в Курской области при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Черемисиновского района.
Мероприятие было посвящено 110-летию со дня рождения выдающегося советского писателя, поэта и драматурга Константина Симонова. Заведующая отделом обслуживания Ольга Першина подчеркнула важность его творчества для современного молодого поколения и представила участникам электронную презентацию, в которой рассказывалось о жизни и творчестве писателя. В ходе квеста участники разделились на две команды — «Патриоты» и «Победа». Игра состояла из трех интеллектуальных этапов: «Биографический», «Литературный» и «Лингвистический».
Ребята отвечали на вопросы, делились своими знаниями и открывали для себя новые грани творчества Константина Симонова. Вопросы викторины охватывали широкий спектр тем: от фронтовых лет и знаменитых произведений, таких как «Жди меня» и «Дни и ночи», до общественной деятельности писателя и его литературного наследия. Знания участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли библиотекарь отдела обслуживания Марина Короткова и учитель русского языка и литературы Маргарита Чернова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.