В Волгоградской области появится новая общественная территория

В Волгоградской области поэтапно обновляют общественные пространства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Еще одна благоустроенная общественная зона появится в Волжском. На сегодняшний день на объекте выполнили все основные работы. На территории обновили пешеходные дорожки, обустроили современное освещение, смонтировали системы видеонаблюдения, полива, установили малые архитектурные формы, сообщили в региональном парламенте. Также на участке появились новая игровая площадка, арт-объекты.
Напомним, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» новые парки, скверы, набережные появляются не только в Волгограде и крупных городах региона, но и в небольших населенных пунктах. Всего с 2014 года на территории области реализовали около 2,7 тысячи проектов благоустройства. Их общая сумма составила более 16,7 млрд рублей. Обновление общественных территорий находится на системном межведомственном и парламентском контроле.