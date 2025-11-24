В Волгоградской области появится новая общественная территория

Напомним, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» новые парки, скверы, набережные появляются не только в Волгограде и крупных городах региона, но и в небольших населенных пунктах. Всего с 2014 года на территории области реализовали около 2,7 тысячи проектов благоустройства. Их общая сумма составила более 16,7 млрд рублей. Обновление общественных территорий находится на системном межведомственном и парламентском контроле.