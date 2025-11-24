Правительство поддержало проект о мерах за незаконное пересечение границы

«Внесение предлагаемых изменений позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконному пересечению Государственной границы Российской Федерации, нарушениям пограничного режима, а также иным правонарушениям, предусмотренным указанными нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчеркивается в документе.