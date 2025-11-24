Правительство поддержало проект о мерах за незаконное пересечение границы

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Правительство России поддерживает законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы страны, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — сказано в документе.
Отмечается, что законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов за совершение административных правонарушений в области защиты государственной границы Российской Федерации (статьи 18.1 — 18.7 и статья 18.14 КоАП РФ).
«Внесение предлагаемых изменений позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконному пересечению Государственной границы Российской Федерации, нарушениям пограничного режима, а также иным правонарушениям, предусмотренным указанными нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчеркивается в документе.