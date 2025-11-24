В омском вузе завершился сезон профессиональных проб для школьников

«Особенностью организации проекта в этом году стали новые требования к согласованию программ профессиональных проб: в летний период все имеющиеся у нас программы были загружены нами на портал проекта с помощью конструктора. Специалисты Фонда гуманитарных проектов проводили экспертизу программ, рекомендовали к проведению в первую очередь те пробы, которые отражают региональный запрос в области востребованных профессий», — подчеркнула доцент кафедры педагогики, координатор проекта «Билет в будущее» в ОмГПУ Октябрина Березкина.