В омском вузе завершился сезон профессиональных проб для школьников

Сезон профессиональных проб для школьников в ходе реализации проекта «Билет в будущее» завершился в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ). Мероприятия проходили по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Омской области.
Вуз посетили 10 учеников школы № 87 Омска и школы поселка Новоомского. Ребята под руководством директора Кванториума ОмГПУ Виктории Басгаль познакомились с профессией оператора станка лазерной резки и попробовали себя в этом направлении. В октябре и ноябре были организованы четыре ознакомительные и две базовые профессиональные пробы. Проект позволил привлечь в вуз 143 ученика 8−11-х классов Омска и Омской области.
«Особенностью организации проекта в этом году стали новые требования к согласованию программ профессиональных проб: в летний период все имеющиеся у нас программы были загружены нами на портал проекта с помощью конструктора. Специалисты Фонда гуманитарных проектов проводили экспертизу программ, рекомендовали к проведению в первую очередь те пробы, которые отражают региональный запрос в области востребованных профессий», — подчеркнула доцент кафедры педагогики, координатор проекта «Билет в будущее» в ОмГПУ Октябрина Березкина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.