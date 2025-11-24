Ричмонд
ТАСС: застрявшие в Беларуси литовские грузовики начали выезжать в Литву

Литовские фуры, застрявшие в Беларуси, начали выезжать в Литву.

Источник: Комсомольская правда

Застрявшие в Беларуси литовские грузовики начали выезжать в Литву. Подробности пишет ТАСС со ссылкой на белорусский новостной транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus.

По информации портала, литовские фуры из мест стоянок на территории Беларуси (подробнее мы писали здесь) начали движение в Литву через пункты пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны«), “Бенякони” (“Шальчининкай” с литовской стороны). Никаких препятствий на перемещение литовских большегрузов нет.

Вместе с тем в КПП «Каменный Лог» — «Мядининкай» собралось большое количество фур. Однако пропускная способность пункта пропуска «Мядининкай» на литовской стороне не увеличилась. Все фуры, которые едут из Беларуси в Литву, отправляют на рентген.