ТАСС: застрявшие в Беларуси литовские грузовики начали выезжать в Литву

Застрявшие в Беларуси литовские грузовики начали выезжать в Литву. Подробности пишет ТАСС со ссылкой на белорусский новостной транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus.
По информации портала, литовские фуры из мест стоянок на территории Беларуси (подробнее мы писали здесь) начали движение в Литву через пункты пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны«), “Бенякони” (“Шальчининкай” с литовской стороны). Никаких препятствий на перемещение литовских большегрузов нет.
Вместе с тем в КПП «Каменный Лог» — «Мядининкай» собралось большое количество фур. Однако пропускная способность пункта пропуска «Мядининкай» на литовской стороне не увеличилась. Все фуры, которые едут из Беларуси в Литву, отправляют на рентген.