«Более тысячи камней»: в регионе создали кокошник из янтаря возрастом около 50 млн лет

Одежду и аксессуары создают в творческой мастерской Дома янтарной моды. Его открыли на территории комбината в 2023 году. Мастерскую разместили в восстановленном особняке начала ХХ века. Образы с янтарём демонстрируют на модных показах и выставках в России и за рубежом.