Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Более тысячи камней»: в регионе создали кокошник из янтаря возрастом около 50 млн лет

Вес изделия составил 243 грамма.

8

В Калининградской области создали кокошник из янтаря возрастом около 50 миллионов лет. Вес изделия составил 243 грамма. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе янтарного комбината.

Специалисты также создали коллекцию ободков. Украшения выполнили в современном стиле. Изделия из янтаря представили на IV международном форуме «Содружество моды» в Санкт-Петербурге.

«Современная версия старинного русского головного убора собрана из 1145 янтарных деталей — круглых и гранённых бусин, а также кабашонов — камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня — от редкого белого до более распространённых медового и коньячного», — говорится в сообщении.

Летом в Калининградской области создали уникальную коллекцию валенок и кокошников с янтарём. Её представили на форуме AmberForum'25 в Москве. Новую коллекцию назвали «Русская душа». В неё вошли 60 образов национального костюма с элементами янтаря.

Одежду и аксессуары создают в творческой мастерской Дома янтарной моды. Его открыли на территории комбината в 2023 году. Мастерскую разместили в восстановленном особняке начала ХХ века. Образы с янтарём демонстрируют на модных показах и выставках в России и за рубежом.