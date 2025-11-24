«Более тысячи камней»: в регионе создали кокошник из янтаря возрастом около 50 млн лет

В Калининградской области создали кокошник из янтаря возрастом около 50 миллионов лет. Вес изделия составил 243 грамма. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе янтарного комбината.
Специалисты также создали коллекцию ободков. Украшения выполнили в современном стиле. Изделия из янтаря представили на IV международном форуме «Содружество моды» в Санкт-Петербурге.
«Современная версия старинного русского головного убора собрана из 1145 янтарных деталей — круглых и гранённых бусин, а также кабашонов — камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня — от редкого белого до более распространённых медового и коньячного», — говорится в сообщении.
Летом в Калининградской области создали уникальную коллекцию валенок и кокошников с янтарём. Её представили на форуме AmberForum'25 в Москве. Новую коллекцию назвали «Русская душа». В неё вошли 60 образов национального костюма с элементами янтаря.
Одежду и аксессуары создают в творческой мастерской Дома янтарной моды. Его открыли на территории комбината в 2023 году. Мастерскую разместили в восстановленном особняке начала ХХ века. Образы с янтарём демонстрируют на модных показах и выставках в России и за рубежом.