На тверском предприятии приступили к испытаниям промышленного перегружателя

Испытания первого отечественного колесного промышленного перегружателя E350WH начались на предприятии «Тверской экскаватор» в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Технику разработал инженерный центр группы UMG. Максимальный радиус обработки груза перегружателем составляет 16 м, а максимальная высота достижения — 17,5 м. При максимальном рабочем радиусе перегружатель способен перемещать грузы весом до 4 тонн.
Для улучшения обзора и удобства работы при погрузке материалов в вагоны с высокими бортами кабина оператора поднимается на высоту 6 м. Скорость вращения поворотной платформы составляет девять оборотов в минуту, что является ключевой составляющей производительности машины. Перегружатель может применяться для погрузки и разгрузки сыпучих материалов, металлического лома и древесных материалов.
«Мы последовательно ведем работу по созданию самой широкой линейки российской строительной и специальной техники, чтобы предложить нашим эксплуатантам надежную альтернативу импортным машинам. E350WH — первый отечественный перегружатель такого класса в нашей стране, и мы уже видим его востребованность — опытная машина будет проходить испытания не только на полигоне, но и в условиях реальной эксплуатации под нашим контролем», — отметил генеральный директор UMG Константин Николаев.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.