На тверском предприятии приступили к испытаниям промышленного перегружателя

«Мы последовательно ведем работу по созданию самой широкой линейки российской строительной и специальной техники, чтобы предложить нашим эксплуатантам надежную альтернативу импортным машинам. E350WH — первый отечественный перегружатель такого класса в нашей стране, и мы уже видим его востребованность — опытная машина будет проходить испытания не только на полигоне, но и в условиях реальной эксплуатации под нашим контролем», — отметил генеральный директор UMG Константин Николаев.