Более 400 жителей Владимирской области посетили ярмарку вакансий

Гости смогли лично пообщаться с представителями более 40 компаний региона, также состоялось более 300 первичных собеседований. При этом почти треть кандидатов получили приглашения на работу, а каждый десятый заполнил анкету и был включен в кадровый резерв. Всего с начала года во Владимирской области прошло уже свыше 170 таких мероприятий, в том числе два этапа масштабной Всероссийской ярмарки трудоустройства.