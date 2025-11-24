Более 400 жителей Владимирской области посетили ярмарку вакансий

Участниками ноябрьской ярмарки вакансий стали свыше 400 жителей Владимирской области. Мероприятия прошли во всех филиалах кадрового центра «Работа России» по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Гости смогли лично пообщаться с представителями более 40 компаний региона, также состоялось более 300 первичных собеседований. При этом почти треть кандидатов получили приглашения на работу, а каждый десятый заполнил анкету и был включен в кадровый резерв. Всего с начала года во Владимирской области прошло уже свыше 170 таких мероприятий, в том числе два этапа масштабной Всероссийской ярмарки трудоустройства.
«Формат ярмарок позволяет за один день познакомиться с предложениями разных работодателей, пройти предварительный отбор и получить обратную связь. Это значительно экономит время и ускоряет процесс трудоустройства», — отметил министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.