65% белорусских девочек в возрасте 11 лет получили первую дозу вакцины от ВПЧ

И добавили, что им в первом квартале 2026 года будет проведена вторая вакцинация. После этого девочки окажутся защищены от двух наиболее онкогенных ВПЧ: 16 и 18 типов. Кроме того, за счет перекрестной защиты юные белоруски будут также защищены от ВПЧ 31, 33, 45 типов. И в общей сложности от 84% всех РШМ (рак шейки матки).