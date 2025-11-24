65% белорусских девочек в возрасте 11 лет получили первую дозу вакцины от ВПЧ. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
В ведомстве обратили внимание, что в Беларуси и далее продолжается вакцинация против ВПЧ-инфекции.
«Проведение вакцинации нашло отклик общественности: за достаточно короткий период времени более 65% девочек 11 лет (более 34 тысяч) получили первую дозу вакцины», — подчеркнули в Минздраве.
И добавили, что им в первом квартале 2026 года будет проведена вторая вакцинация. После этого девочки окажутся защищены от двух наиболее онкогенных ВПЧ: 16 и 18 типов. Кроме того, за счет перекрестной защиты юные белоруски будут также защищены от ВПЧ 31, 33, 45 типов. И в общей сложности от 84% всех РШМ (рак шейки матки).
Ранее Минздрав Беларуси сказал, что 90% рака шейки матки выявляют на первой стадии по двум тестам.
Тем временем белорусский онколог заявил, что пик заболеваемости раком шейки матки сместился на 45 — 49 лет: «Помолодел» в два раза".
А еще пульмонолог сказал белорусам про изменения на легких после перенесенного ковида.