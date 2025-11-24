СМИ назвали реальные сроки обязательной работы для выпускников медвузов

В публикации указали, что выпускники специалитета, обучавшиеся по программе «лечебное дело», а также ординаторы, специализирующиеся в таких направлениях, как «неонатология», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия» и «торакальная хирургия», обязаны в течение трех лет работать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС.