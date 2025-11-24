Врач из Уфы стал номинантом гран-при почетной премии «ПроДокторов»

По итогам народного рейтинга в тройке лучших кардиохирургов страны оказался и уфимский доктор — врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ, руководитель «Центра сердца и сосудов» Роман Рисберг. За его плечами 18 лет практики, за время которой он провел около 7 тысяч лечебных и диагностических операций на сердце и сосудах. Также Роман Рисберг является автором 65 научных работ и соавтором 8 медицинских монографий, ему принадлежат 24 патента на изобретение РФ.