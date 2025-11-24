Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач из Уфы стал номинантом гран-при почетной премии «ПроДокторов»

Роман Рисберг оказался в тройке лидеров среди кардиохирургов по результатам отзывов пациентов.

Источник: Комсомольская правда

На днях сайт «ПроДокторов» определил лучших врачей и лучшие клиники страны. Победителей выбирали в каждом регионе на основе отзывов пациентов. Почетная премия вручается врачам самых разных специальностей — терапевтам, неврологам, хирургам, эндокринологам и т.д.

По итогам народного рейтинга в тройке лучших кардиохирургов страны оказался и уфимский доктор — врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ, руководитель «Центра сердца и сосудов» Роман Рисберг. За его плечами 18 лет практики, за время которой он провел около 7 тысяч лечебных и диагностических операций на сердце и сосудах. Также Роман Рисберг является автором 65 научных работ и соавтором 8 медицинских монографий, ему принадлежат 24 патента на изобретение РФ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.