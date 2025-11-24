Школы Федоровского района Башкирии получили новое оборудование

Шесть школ Федоровского района Республики Башкортостан закупили оборудование для кабинетов по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
На уроках технологии юноши получат возможность осваивать новые лазерные станки, а девушки — современные швейные машины. Классы, предназначенные для предмета «Основы безопасности и защиты Родины», были укомплектованы учебно-тренировочными макетами автомата Калашникова и пистолета Макарова, защитными костюмами, муляжами видов ранений, средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
Современная техника и инвентарь позволят учащимся совершенствовать практические навыки, а педагогам — сделать уроки более увлекательными и продуктивными. Как отметил начальник отдела образования Федоровского района Рустам Исмагилов, оснащение школ современным оборудованием способствует более практичному и результативному обучению.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.